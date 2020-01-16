الفنانة اللبنانية ألين وطفة تضع مولودتها الأولى.. شاهد صورتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رُزقت المذيعة اللبنانية ألين وطفة بمولودتها الأولى من زوجها خالد المولى، وقد اختار لها الزوجان اسم «لمار».

ألين زفت الخبر لمحبيها بأول صورة لها من داخل المستشفى، ظهرت فيها تحمل مولودتها، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء ملامحها، حيث تلقت المذيعة تهاني محبيها، متمنيين لها ولمولودتها الصحة والسلامة.

خالد لديه طفلين من زواج سابق، وعن علاقة إلين بهما قالت-في حوارها لمجلة لها: «علاقتي بطفليّ زوجي أكثر من رائعة، أحبهما من كلّ قلبي وأحترمهما. هما جميلان قلباً وقالباً، يتمتّعان بأخلاق جميلة، ومتربيان تربية جيّدة على الأصول».

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أهم الصفات التي تتمنى ألين أن ترثها عنها مولودتها كشفتها بقولها: «أحبّ أن تكون ابنتي فتاة مهذّبة دافئة اللسان واثقة بنفسها. نحن في عصر تسيطر عليه النميمة والغيرة، ولا أريد لابنتي أن تتأثر بمن وما حولها، وتكون لها الثقة بنفسها. أريد لابنتي أن تكون جميلة وأنيقة، وذكيّة وعقلانية ومثقفة في الوقت نفسه».

يذكر أن الإعلامية اللبنانية ألين وطفة احتفلت بزفافها إلى رجل الأعمال خالد المولى، في شهر يوليو 2018.

وكشفت إلين، في تصريحات سابقة، كواليس تعارفها على خالد قائلة: «منذ حوالي 15 سنة كنت من مشجعي رياضة كرة السلة وكان خالد لاعباً محترفاً في إحدى الفرق وكنا نتبادل التحيات، بعدها شاءت الصدف أن نلتقي مراراً في مناسبات خاصة، ما حصل معي يشبه الأحلام، وتستحق قصة حبّنا أن تكون فيلماً، حتى أصدقاؤنا المقرّبون يعرفون تفاصيل قصة الحب التي تجمعنا».