جينيفر لوبيز تتمنى العيش خارج أمريكا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، خلال حوارا صحفيا أجرته مع مجلة فارايتي أنه على الرغم من إنجازها فى مجال الموسيقى والرقص والأفلام على مدار حياتها المهنية التي استمرت 3 عقود، فإن هناك شيء واحد تريد تحقيقه.

النجمة العالمية التي احتفلت مؤخرا، بعيد مبلادها الـ 50 كشفت أنها ترغب فى مغادرة الولايات المتحدة والانتقال إلى إيطاليا أو بالى، حيث يمكن أن تكون فى سلام والتمتع بالأشياء البسيطة.

وتابعت النجمة العالمية قائلة: لقد اعترفت، أحب أن أعيش فى مكان آخر غير الولايات المتحدة، فى بلدة صغيرة فى إيطاليا، أو فى الجانب الآخر من العالم، فى بالى، وذلك بحسب جريدة الديلى ميل.

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جينيفر لوبيز تابعت قائلة: أبحث عن حياة أخرى حيث يكون الأمر أكثر بساطة، وأتمكن من ركوب الدراجة، وشراء الخبز، ووضعه في سلتى، ثم أذهب للمنزل ثم أتناول الطعام وأضع الطلاء فقط، أو أن أجلس على كرسى هزاز حيث كان هناك منظر جميل لشجرة الزيتون أو شجرة البلوط ويمكن أن أشم رائحتها .. لدي تخيلات من هذا القبيل.

و حرصت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، على مشاركة جمهورها غلاف مجله Vanity Fair، في عددها السنوي الـ 26، التي ظهرت فيها عبر حسابها الشخصى على انستجرام.

وهلى جانب أخر، استبعدت اكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، النجمة العالمية جينيفر لوبيز من ترشيحات الأوسكار 2020 التي تم الكشف عنها أمس، بعد ترشيحها كواحدة من أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة وذلك عن دورها في فيلم ” Hustlers “.

وتصدرت جينيفر لوبيز، غلاف مجلة W Magazine، هذا الشهر، حيث ظهرت مرتدية فستانا من ألبرتا فيريتى مستوحى من استايل أواخر الستينيات من القرن الماضى. والتى كانت واحدة من تسع صور غلاف خاصة تم تصويرها للنجوم الحاصلين على لقب أفضل أداء فى عدد 2020 من المجلة.