انتصار تتسوق مرتدية عباءة سوداء وحجاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية انتصار جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

انتصار ظهرت في الصورة وهي ترتدي الحجاب، حيث كانت تتسوق في المملكة العربية السعودية بمدينة مكة.

الفنانة المصرية تتواجد في السعودية من أجل عرض مسرحيتها الجديد «عويس ذا فويس»، في موسم الرياض،والذي يتواجد به عدد من الفنانين في مصر والعالم العربي لعرض أعمالهم المسرحية.

صورة انتصار وهي ترتدي العباءة والحجاب حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، كما أدت الفنانة مناسك العمرة هناك.

مسرحية “عويس ذا فويس” من بطولة انتصار وأحمد سلامة وحسن عبد الفتاح وشمس ورضا إدريس، تأليف وإخراج خالد الحربي.

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كانت انتصار قد عُرض لها مؤخرا مسرحية “ريا وسكينة تاني” على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، والتي تعرض دليل براءة ريا وسكينة من تهمة خطف السيدات وقتلهن.

مسرحية “ريا وسكينة” من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة “هاي موكا”، بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير، ورضا إدريس.

وكانت انتصار، قد قدمت مؤخرا مسرحية “يعيش أهل بلدي” على خشبة المسرح القومي، وشاركها في بطولتها أحمد سلامة ومحمد رضوان.

انتصار كان آخر أعمالها في السينما «آخر ديك في مصر»، مع هالة صدقي ومي عمر وملك قورة ومحمد سلام، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما قدمت انتصار أيضا برنامج «نفسنة»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وأثارت الجدل ببعض تصريحاتها.