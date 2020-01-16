ماريا كاري تحتفل بالعرض الخاص لـ«A Fall From Grace».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية ماريا كاري بالعرض الخاص لفيلم A Fall From Grace، بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.

ومن جانبها نشرت صحيفة الديلي ميل، لقطات من وصول ماريا كاري للعرض الخاص للفيلم، الذي تنتجه شبكة البث الرقمي الشهيرة نتفليكس.

ويخرج الفيلم، المخرج تايلر بيري، ويعد هذا الفيلم التجربة الإخراجية الأولى له، ويشارك في بطولته عدد مميز من النجوم الكبار.

وعرف النجم تايلر بيري، بأدواره السينمائية المميزة، وخاصة تجسيده لشخصية المرأة العجوز “ماديا”، في عدد من الأجزاء، قدم بها نمط عيش أعضاء متجمع اصحاب البشرة السمراء بالولايات المتحدة.

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وعلى جانب اخر، أنهت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري عام 2019 بمفاجأة مؤسفة في ليلة رأس السنة، حيث تعرض حسابها الشخصي على موقع تويتر للاختراق، مؤخرا، وقام المخترق بنشر العشرات من التغريدات العدوانية والعنيفة والفضولية.

الحساب الشخصي، للنجمة العالمية والذي يتابعه 21.4 مليون شخص على المنصة، ظهر عليه في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء 31 ديسمبر، تعليقات جنسية مسيئة بحق مغني الراب إمينيم، مع أنه لم يذكر اسمه صراحة، لكن كان حرف دلالة عليه.

وجرى حذف معظم التغريدات التي نشرت بعد ظهر الثلاثاء بسرعة، مع شبه اتفاق عام بين الكثيرين على أن ما حدث يبدو غير منطقيًا، وأن الأمر لم يكن إلا محاولة وقيعة وتصيد للمغنية.

وليس من الواضح حتى الآن من يقف وراء الاختراق، كما لم تفضل نجمة البوب الاستجابة على الفور على طلب للتعليق، لكن أشار البعض إلى مجموعة معروفة من الهاكرز تدعى فرقة “تشاكلينج سكويد” “Chuckling Squad”، وهي نفس مجموعة المتسللين الذين استهدفوا جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في الماضي.