رانفير سينج يكشف النقاب عن الاطلالة الأولى من فيلمه الجديد«83»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في 13 يناير، كشف الفنان الهندي الشاب رانفير سينغ عن الإطلالة الأولى م فيلمه الجديد «83»، كابيل ديف في دورته الـ 83 التالية.

شارك الممثل البوسترات الأولى من فيلمه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيلم 83 من إخراج كبير خان ويضم النجوم ديبيكا بادوكون كزوجة رانفير على الشاشة. مؤكدة دورها في الفيلم، كانت الممثلة قد شاركت بعض الصور مع رانفير وكبير. “.

يشار إلى أن فيلم “83” هو الرابع من نوعه في التعامل بين ديبيكا وزوجها رانفير، ومن المعروف أن النجمين غالبًا ما يعبران عن حبهما لبعضهما بعضًا من خلال الصور والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها صورة تظهرهما متشابكي الأيدي، بتعليق: “هناك شيء حقيقي تمامًا حول تشابك الأيدي، نوع من البساطة المعقدة، قول الكثير من خلال فعل القليل”.

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في مقابلة مع تايمز أوف إنديا، قالت ديبيكا انها ستلعب دور “رومي بهاتيا” زوجة لاعب الكريكيت الأسطوري كابيل ديف؛ والذي يجسده زوجها النجم “رانفير سينج”، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها على الشاشة بعد زواجهما.

فيلم 83 “للمخرج”كبير خان”، وسيجسد سينج شخصية كابتن فريق الكريكيت الهندي السابق ” كابيل ديف ” والذي قاد فريق الهند للفوز بجائزة كأس العالم في الكريكيت في عام 1983.

الفيلم يعتبر التعاون الأول بين رانفير سينج والمخرج كبير خان، ومن المقرر أن يصدر الفيلم في السينمات في 10 أبريل 2020.

يُعرض لديبيكا فيلمًا بعنوان “Chhapaak” يستند إلى قصة حقيقية لفتاة هندية مشوهة وإحدى الناجيات من الهجوم الحمضي الأسيدي، تدعى لاكشمي أغاروال، فيلم “تشاباك” بدأ تصويره في شهر مارس الماضى من إخراج “ميجنا جولزار”وبطولة”ديبيكا بادكون” وفيكرانت ماسي، ومن المنتظر صدوره في شهر يناير 2020.