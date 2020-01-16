كلمات لأصالة تكشف عمق الجرح الذي تسبب في انفصالها عن زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية أصالة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها من كليبها الأخير “شامخ”، والذي جسدت فيه المعاناة الحقيقة التي تعيش فيها مؤخرًا.

أصالة، علقت على الصورة قائلة: “حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولا ينكسر، حين لا يصبح للعتاب معنى، وحين ندخل النّفق الّذي لا نرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت، القلب المُحبّ لا ينبض ولا يبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ”.

وتحدثت أصالة في تصريحات صحفية، عن «فيديو كليب» أغنيتها الجديدة «شامخ» الذي حقق مليون مشاهدة فى أول 24 ساعة من طرحه على قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب»، معربة عن سعادتها الشديدة بنجاحه، خاصة أنها لم تتوقع أن يحب الجمهور الأغنية بالشكل الذي ظهرت عليه، فلأول مرة تظهر بهذه الجرأة في الأداء التمثيلي.

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وعن كواليس «الفيديو كليب»، قالت إنها بكت كثيرًا أثناء التصوير، لأنها تحب البكاء في الطبيعي، فعلى الرغم من أن دموعها عزيزة عليها، تبكي وتقدر جدًّا المشاعر.

وعن الفترة الحالية التي تعيشها أصالة وانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، رفضت التعليق على الأمر، أو ذكر طليقها بأى طريقة، مؤكدة أنها تعيش فترة صعبة، فقدت فيها الكثير من وزنها، قائلة: «أنا ضعفانة.. بعمل دايت رباني».

وكانت الفنانة السورية اصالة، قد أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج دام لأكثر من 14 عامًا.