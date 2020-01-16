نجمات الفن في زيارة لرجاء الجداوي بعد شائعة وفاتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت مؤخرا شائعة حول وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وهو ما أزعج زميلاتها الفنانات بشدة.

نجمات الفن حرصن على زيارة رجاء الجداوي في منزلها، والتقاط الكثير من الصور معها لنفي شائعة وفاتها، وكان من بينهن الفناة بوسي، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سمير غانم.

كما حضرت ريهام عبد الغفور، وشيماء سيف، وسوزان نجم الدين، وأميرة ابنة رجاء الجداوي، والإعلامية بوسي شلبي، والتي طلبت من رجاء أن تكيد العزال وترد على شائعة وفاتها.

بوسي شلبي قالت: “احنا بنكيد العزال اللي بيقولوا أن رجاء فيها حاجة، أهو احنا كلنا معاها”، فوجهت رجاء رسالة لكل من يساهم في ترويج مثل هذه الشائعات، مؤكدة أنهم سيذوقون من نفس الكأس وسيشعرون وقتها كم هو محزن أن يتداول الناس خبر وفاتهم وهم على قيد الحياة.

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الفنانة المصرية أضافت أنها ستموت في الوقت المحدد لها دون تقديم أو تأخير، وكل ما تطلبه ألا يتم ترويج هذه الأخبار التي تصيب جميع محبيها وأهلها بالفزع والحزن.

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “شبر مية” بجانب كلاً من أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد ‏مكرم، محمد جمعة، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، إسماعيل شرف، وهو من تأليف شريف بدر الدين، و‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏

الفنانة المصرية عادت لمجال الأزياء مؤخرًا بعد اعتزال سنوات طويلة ولكن من باب التصميم، حيث كشف الفنان هاني البحيري أن رجاء الجداوي، صممت 5 فساتين من مجموعته الجديدة لعام 2020.

كما تشارك رجاء الجداوي، في تقيدم بعض فقرات برنامج “كل الحكاية”، مع الإعلامي عمرو اديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.