أكرم حسني يؤدي العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل الفنان المصري أكرم حسني تواجده في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته الجديدة “عطل فني” ضمن فعاليات موسم الرياض، وقام بأداء مناسك العمرة.

الفنان المصري نشر مقطع فيديو له من أمام الكعبة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وقال: “الحمد لله ربنا أكرمني وأتميت مناسك العمرة وربنا يتقبل إن شاء الله، ودعيت لكل حبايبي، وربنا يكرمنا ويرزقكم بزيارة قريبة إن شاء الله”.

ومسرحية “‎عطل فني” بطولة هشام ماجد، وأكرم حسني، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، وهي من تأليف أمير ‏طعيمة وشارك في التأليف أحمد شاكر، وإخراج أوتاكا، وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض‎.، واستمر عرضها منذ يوم 8 يناير حتى يوم 12 يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد في الرياض‎.‎

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ومن ناحية أخرى، استقر أكرم حسنى،على سيناريو “تيمون وبومبا”، مع الفنان أحمد فهمي، ليكون مسلسلهما الجديد الذى يخوضان به السباق الرمضاني المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار، ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة.

وكان الفنان المصري أكرم حسني قد احتفل مؤخرا بوصول عدد متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، للمليون الأول.

أكرم حسني، قال في تدوينته: “إنك تشوف جمهورك بيزيد كل يوم دي أكتر حاجة تفرح وتخوف في نفس الوقت.. أنا متشكر جداً على كل الدعم والحب اللي قدمتوه ليا الفترة اللي فاتت وان شاء الله أفضل عند حسن ظنكم دايماً”.