صورة تؤكد ارتباط الفنان عبدالمنعم عمايري بدانا الحلبي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة الفنان السوري عبدالمنعم عمايري.

وظهرا النجمان فيها وهما مقربين من بعضهما وعلقت عليها دانا قائلة: “فاجأناكم مو؟ دانا حلبي عبدالمنعم عمايري”، واعتبر البعض أن هذه الصورة بمثابة الإعلان الرسمي عن خطبتهما، وقدموا لهما التهاني.

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كما نشرت دانا أيضاً مقطع فيديو قالت فيه وهي تستعرض خاتم الخطوبة في إصبعها، بأنها خطبت فعلاً وتقدمت بالشكر إلى كل من هنأها وبارك لها، مشيرة إلى أن أجمل ما في الحياة هو الارتباط بشخص نحبه وبتكليل قصة الحب بالخطوبة وهي الفترة التي يدرس فيها الحبيبان بعضهما، مضيفة إلى أنها لن تكشف عن اسم حبيبها وخطيبها حالياً، لأنهما لا يزالان في مرحلة دراسة بعضهما وعندما تصل الأمور إلى الزواج فإنها سوف تعلن عن اسمه”.

وكانت دانا الحلبي، قد نشرت صورة قبل فترة بنشر صورة ليديها ويد أخرى وهما يضعان خاتم الخطبة ولكنها لم تكشف وقتها عن صاحب اليد وقيل إنه عبد المنعم عمايري.

الفنان السوري، كان قد تزوج من الفنانة أمل عرفة عام 2001، وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما؛ «سلمى» 2005، و«مريم» عام 2008، وأعلن الثنائي انفصالهما عام 2014، إلا أنهما تراجعا عن قرارهما بعد أيام، ليعلن الزوجان طلاقهما بشكل نهائي في أكتوبر عام 2015، ورغم الانفصال إلا أنهما يظهران معًا في المناسبات الخاصة بأطفالهما.