الفنانة السورية سارة عن زوج نانسي عجرم: قاتل ومجرم

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

شنت الفنانة السورية سارة نخلة، هجومًا حادًا على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد توجيه تهمة القتل العمد له.

وقالت سارة نخلة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “يارب بس تكونوا مبسوطين دلوقتي... من أول يوم قولت إن الولد الي اتقتل دا مش مقتول في الڤيلا أصلا ... الولد اتقتل برا الفيلا لأسباب ماتت معه وياريت نعرفها و الفيديو التمثيلي دا إخراج و إنتاج القاتل و تمثيل الولد الصحفي القريب للعيلة الي اسمه ايلي بسبب الشبه الكبير بينه وبين المغدور”.

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وأضافت: “اه أنا بدافع عن ابن سوريا المغدور المظلوم و قولت كدا من أول يوم و الدنيا قامت ما قعدت بقولكو مش هو الي في الفيديو أصلا ... زوج نانوسة مجرم قاتل وهي عارفة كويس أوي و كنت بكتبلها كومنتس على انستجرام و تمسحها”.

ووجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547 التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.

وأوضحت القاضية غادة عون في تصريحات لها أن الادعاء معطوف على المادة 229 التي تُسقط التهمة بسبب الدفاع المشروع عن النفس، والتي تنص أنه :” لا يعاقب الفاعل على فعل فرضته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقاً لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر”.