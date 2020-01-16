راشد الماجد يتعرض لموقف محرج على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان السعودي راشد الماجد لموقف محرج على المسرح،في حفله ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، بسبب إصتبته بـ “الرشح والزكام”.

فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السعودي خلال الحفل، ظهر فيه وهو يقوم بمسح أنفه بطرف شماغه.

وكان الفنان السعودي راشد الماجد قد طرح مؤخرا أغنية تحمل اسم “دبى كوكب اخر” من كلمات أنور المشيرى وألحان أحمد الهرمى وتروي قصة نجاح إمارة دبي التي أصبحت وجهة عالمية تضاهي أعرق مدن العالم وترحب بملايين الزوّار كل عام.

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وتأتي الأغنية الجديدة امتداداً لأغنية “دبي دانة الدنيا” التي أداها الماجد عند انطلاق مهرجان دبي للتسوّق في العام 1996، وتحمل كلمات الأغنية الجديدة في طياتها تعابير الفخر بالتطوّر المذهل الذي شهدته دبي على مدى الـ 25 عاماً الماضية، وتعبر عن قيم التسامح وكرم الضيافة التي تشتهر بهما دولة الإمارات .

وأبدع الشاعر الإماراتي “أنور المشيري” في كلمات أغنية “دبي كوكب آخر”، ويتمتع هذا الشاعر بمسيرة فنية متألقة تعاون خلالها مع أغلب فناني دول الخليج والعالم العربي والملحن والموزع الموسيقي البحريني “أحمد الهرمي”، والذي يتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 40 عاماً، عمل خلالها على تلحين العديد من الأغاني للفنان راشد الماجد، بالإضافة إلى عدد من فناني الخليج العربي.

وكان راشد الماجد، قد طرح مؤخرا أغنية تحمل اسم “طحنون الريادة” إهداء منه إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والأغنية من كلمات محمد حمد بن سهيل الكتبى، ألحان خالد ناصر، توزيع حسام كامل.