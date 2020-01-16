القاهرة - لايف ستايل خطفت كل من الفنانتين غادة عادل ورانيا يوسف الانظار إليهما فور حضورهما حفلًا فنيًا يقام حاليا فى دبى. وظهرت غادل عادل بفستان أسود مكشوف الصدر بينما قررت رانيا يوسف ان تظهر بإطلاله غير متوقعه حيث ارتدت فستانا أسود محتشما شفافا من الأمام.

وتنتظر الفنانه رانيا يوسف عرض فيلمها الجديد "دماغ شيطان" والذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة. بينما تقوم الفنانة غادل عادل بالتحضير لفيلم جديد مع الفنان رامز جلال. قد يهمك أيضا: غادة عادل تكشف تفاصيل فيلمها الجديد غادة عادل تؤكد أنها لا تُفكر في عمرها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان حفلا فنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.