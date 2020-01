شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Knives Out يحقق 265 مليون دولار منذ طرحه نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الكوميديا والدراما Knives Out، إلى 265 مليون و 980 ألف دولار أمريكى، حيث طرح العمل في 27 نوفمبر الماضى، في 3391 دورعرض أمريكية، وانقسمت إيرادات الفيلم إلى 139 مليون و 948 ألف دولارأمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 126 مليون و 31 ألف دولار حول العالم، ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 40 مليون دولارأمريكى.

فيلم Knives Out من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطارالجريمة والدراما والكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى" ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.

وكان قد حصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه فى مهرجان تورنتو السينمائى، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من حيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا فى العمل، كما حصل على تقييم 7 على موقع "imdb".

