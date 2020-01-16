شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ Harley Quinn في التريلر الجديد لـ Birds of Prey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros، المنتجة لفيلم الأكشن الجديد،"Birds of Prey"، عن تريلر جديد للعمل الذى سيطرح يوم 7 فبراير المقبل، وسيطرح تحت اسم " Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn "، يدور الفيلم في إطار أكشن وكوميديا، إلى جانب التشويق والإثارة.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

يذكر أنه وصلت إيرادات فيلم الدراما والسيرة الذاتية Bombshellإلى 29 مليونا و 656 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه في 13 ديسمبر من العام الماضى 2019، الفيلم الجديد من بطولة الثلاثى تشارليز ثيرون، نيكول كيدمان، مارجو روبى، وإنتاج شركة Lionsgate، ويشارك فى بطولته بجانب تشارليز ثيرون نيكول كيدمان، مارجو روبى، جون ليثجو، أليسون جاني، مالكولم ماكدويل، كيت ماكينون، كوني بريتون، ليف هيوسون، بريجيت لوندي باين، روب ديلاني، مارك دوبلاس.

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فيلم Bombshell يدور حول رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء، ومصادفات مقابلته مع مجموعة من النساء، والأجواء السامة التي حدثت في الشبكة.

كما أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، أن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.