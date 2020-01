شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر من انفصالها..ديمى لوفاتو تشارك فى توزيع جوائز Grammy لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور شهر كامل علي انفصالها عن صديقها عارض الأزياء أوستن ويلسون قررت النجمة العالمية ديمي لوفاتو أن تستأنف نشاطها الفني و العودة للمسرح من جديد، وذلك في واحدة من أهم وأشهر الحفلات الفنية ، حيث تشارك لوفاتو مغنية " sorry not sorry " ذات الـ ( 27 عام ) باستعراضات غنائية راقصة في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 و المقرر إقامتها في26 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ترصد تفاصيله العديد من المواقع الفنية الشهيرة .



ديمي لوفاتو

ومن المقرر أيضا أن يشارك بالحفل عدد كبير من النجوم الذين سيقدموا بتقديم استعراضات غنائية مميزة ، ومن ابرزهم إريانا جراند و بليك شيلتون و جوين ستيفانى ، كذلك تشارك النجمة العالمية بيلي إيليش ايضا حفل " grammy " لهذا العام ، حيث تقدم النجمة البالغة من العمر (18 عاما) التي تتمتع بشعبية جارفة عددا من الاستعراضات الغنائية الراقصة .

يذكر أن ديمى لوفاتو فاجأت الجميع بإعلانها أنها انفصلت عن صديقها عارض الأزياء أوستن ويلسون وذلك قبل أيام من احتفالات الكريسماس ، و جاء إعلان لوفاتو لهذا الخبر أثناء ردها على أحد المعجبين على الـ social media، حيث أكدت المغنية البالغة من العمر 27 عاما أنها وأوستن انفصلا " عدم ملاحقته " بالتعليقات ، أنه حقا رجل جيد ، أفضل بكثير مما يراه الناس فى الخارج لمجرد أنه لديه الكثير من الأوشام على جسده" ، و استكملت ديمى لوفاتو " إن الانفصال صعب بالنسبة للطرفين، فقط كن لطيفا وادعوا لهما ".