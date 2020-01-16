شكرا لقرائتكم خبر عن "أستاذ الكوميديا".. هكذا احتفل حمدى الميرغنى بعيد ميلاد الفنان سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان حمدى الميرغنى، بعيد ميلاد النجم الكبير سمير غانم، الذى استطاع عبر مشوار فنى طويل أن يؤكد على نجوميته وتفرده فى عالم الكوميديا فى السينما والمسرح والدراما أيضاً، فأصبح واحداً من ملوك الكوميديا والضحك عبر سنوات طويلة.

ونشر الفنان حمدى الميرغنى، صورته مع النجم سمير غانم، وعلق قائلاً: "كل سنة وحضرتك أستاذ الكوميديا فى الدنيا كلها كل سنة وحضرتك أطيب فنان فى الدنيا كلها.. كل سنة وحضرتك حبيبي وأستاذي وأبويا.. بحبك أوى ربنا يديك الصحة ويخليك لأسرتك الكريمة ولينا ولجمهورك فى الدنيا كلها".





وشارك سمير غانم في العديد من الأفلام السينمائية سواء مع "ثلاثى أضواء المسرح" أو في دور ثانٍ، وبدأها في عام 1963 بفيلم "القاهرة في الليل" وشارك بعدها في افلام مثل "منتهى الفرح" و"آخر شقاوة" و"ذكريات التلمذة" و"المشاغبون" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"المغامرون الثلاثة" و"رحلة السعادة" و"صغيرة على الحب" و"اضراب الشحاتين" و"30 يوم في السجن" و"شنطة حمزة" و"شباب مجنون جدا" و"شاطئ المرح" و"العريس الثاني" و"أفراح" و"بنت شقية" و"الزواج على الطريقة الحديثة" و"الحرامي" و"نشال رغم أنفه" و"فرقة المرح" و"نار الشوق" و"أضواء المدينة" و"الأحضان الدافئة" .

واشتهر سمير غانم أيضاً بتقديم الفوازير، وحقق شهرة لم تقل عن فوازير نيللي وشريهان وعمرو فؤاد وجدو عبدو، بدأها في عام 1984 بفوزاير فطوطة المعلومات العامة، ورحلة فطوطة السحرية وأهل المغنى وفي عام 2009 قدم الفوازير من خلال الرسوم المتحركة بعنوان فطوطة وتيتا مظبوطة.