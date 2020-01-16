شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلا بالقرية العالمية فى دبى.. وتستعد لطرح ألبومًا خليجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف "القرية العالمية" فى دبى حفلا ضخما نجمته أصالة نصرى، يوم الجمعة المقبل، ضمن جولتها الخليجية التى بدأت فى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، لتتوجه بعدها إلى الكويت.

وقد عبّرت أصالة عن سعادتها بالغناء فى "القرية العالمية"، متوجهة بالشكر لاختيارها لإحياء هذا الحفل الذى سيعد هو أول لقاء لها مع جمهور "القرية"، قائلة: "سأقدم فى الحفل العديد من الأغانى التى أخاطب من خلالها جمهور مختلف، خاصة أنى أعلم أن جمهور "القرية العالمية" هم من جميع الفئات والأعمار والجنسيات، وإن شاء الله نقضى سويا أوقاتا حلوة مع بعض"، وعن جديدها كشفت أصالة أن لديها ألبومًا خليجيًا تستعد للعمل عليه قبل طرحه.

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وكانت حفلات "القرية العالمية" قد استقبلت مؤخرا المطرب العراقى محمود التركى، الذى حقق حضورا مميزا من خلال أغنية "تعال تعال"، وقد أبدى محمود سعادته لكونه بدأ 2020 بحفل كبير فى "القرية العالمية"، وفى الحفل قدم التركى جديده وقديمه من الأغانى العراقية المحببة.

الجدير بالذكر أن مهرجان "القرية العالمية" انطلق مع بداية شهر نوفمبر 2019، بحفلات نوال الزغبى، بدر الشعيبى، حمد العامرى، وليد الشامى، رامى صبرى، محمود التركى، وسيستمر حتى شهر أبريل 2020 المقبل.