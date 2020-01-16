شكرا لقرائتكم خبر عن ريم هلال تعتذر عن الجزء الثالث من "البيت الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة ريم هلال عن المشاركة فى الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" مع المخرج محمد النقلى والذي يتم تصويره حالياً، مكتفيه بتقديمها الجزأين الأول والثاني من العمل حيث جسدت دور"شهد" ابنة الفنانة الكبيرة لوسى، والتي تنشأ فى الصعيد، ولكنها تنتقل للقاهرة وتبدأ رحلتها العملية بها، حيث تمتهن المحاماة، ثم تتحول من البنت المسالمة إلى القوية والشريرة بسبب الخلافات العائلية على الميراث.



ريم هلال فى كواليس البيت الكبير الجزء الأول

مسلسل "البيت الكبير 3" بطولة لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، عبير صبرى، داليا مصطفى، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وايمان سلامة، منى ممدوح، وايمان مسامح ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

تدور أحداث المسلسل حول الكثير من القضايا التي تحدث في صعيد مصر مثل الثأر والميراث وتسلط وسيطرة الرجال على النساء، والصراع الدائم بين الشخصيتين الرئيسيتين "كريمة" المرأة الطيبة التي تتحول وتترك طيبتها التي عانت بسببها من "جبرية" المرأة الشريرة التي تكرهها بعد أن تركها "عبد الله" وفضل عليها "كريمة"، وبعد مرور السنوات يتزوج "ابن "جبرية" من بنت "كريمة" وتحاول "جبرية" ايذاء بنت "كريمة" ولكنها تفاجئ بأمر لم تكن تتخيله.

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واحتفلت الفنانة ريم هلال بزفافها على رجل من خارج الوسط الفني وسط حضور نخبة من الأهل والأصدقاء الفنانين منهم عبير منير، لقاء سويدان، دنيا المصرى، مها أحمد وعدد آخر من الفنانين، وسافرت بعدها لقضاء شهر العسل.



ريم هلال