صور| بينهن سوزان نجم الدين وبوسي.. نجمات الفن في منزل رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من لقاء نجمات الفن في منزل رجاء الجداوي. وكتبت سوزان: "شكرا النجمة الكبيرة رجاء الجداوي على أحلى جَمعة، وأطيب أكل، وأجمل استقبال". وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد أقامت "عزومة" لنجمات الفن، حضر فيها الفنانة بوسي، ورانيا فريد شوقي، وسوزان نجم الدين، وبوسي شلبي، وإيمي سمير غانم، وريهام عبدالغفور، وشيماء سيف،

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