فيديو| شاهد أول إعلان لمسلسل "مملكة إبليس" وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرح موقع شاهد دوت نت، الإعلان التشويقي لمسلسل "مملكة إبليس" الذي يقوم ببطولته رانيا يوسف وصبري فواز وغادة عادل وأحمد داود

ويعرض المسلسل عبر منصة "شاهد.نت"، وفي الإعلان الأول ظهر أبطال العمل يسكنون في حارة واحدة (حارة الجنة) وكبيرهم صبري فواز.

من جانبه، أعلن المؤلف محمد أمين راضي، موعد عرض مسلسل"مملكة إبليس"، موضحًا أن الجهة المنتجة قررت عرضه في شهر فبراير المقبل عبر على "شاهد بلس".

وكتب أمين راضي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "الحارة لازم يبقى لها كبير.. مملكة إبليس..الفصل الأول.. أسطورة الأساطير.. فبراير.. إن شاء الله".

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مسلسل "مملكة إبليس" تدور أحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم، التي تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع.

مسلسل "مملكة إبليس" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

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