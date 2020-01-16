أحمد فهمي في حمام السباحة وسلمى أبو ضيف في بورسعيد.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: هنا شيحة نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمع بأشعة الشمس. أحمد فهمي نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له داخل حمام السباحة بمنزله. سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة بورسعيد. ويزو نشرت الفنانة دينا محسن "ويزو" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بخصلات شعر ملونة. ميساء مغربي Advertisements نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تتسوق ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق. نادين نسيب نجيم نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بلوك جديد. مي سليم نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. أحمد الفيشاوي نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من داخل "الجيم". كارمن سليمان نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بشقيقتها "فرح" ووالدها عصام سليمان. نجوى كرم نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة بجمبسوت "جلد".

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