محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تصوير- محمود عبدالناصر:
حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الذي أقيم، مساء اليوم، في مسجد المشير.
وكان بين الحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، وشقيقها أمير شاهين، وهاني سلامة، وعمرو سعد، ونهال عنبر.
وكان العزاء قد شهد حضور وزراء وشخصيات عامة ووفد من الأزهر الشريف.
وشيعت، ظهر أمس الثلاثاء، جنازة أمين تامر موسي، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم إلهام شاهين وهاني سلامة وأشرف زكي.. فنانون في عزاء نجل مايا مرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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