سمير غانم لـ"الخليج 365"عن عيد ميلاده: "قضيته في بروفات الزهر لما يلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل الفنان القدير سمير غانم، اليوم الأربعاء 15 يناير بعيد ميلاده الـ83 ، إذ أنه من مواليد 1937.

وأكد سمير غانم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يقضي عيد ميلاده حاليًا، في بروفات مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب".

وتابع: "معملتش حفلة لعيد ميلادي.. ولا احتفلت ولا عملت أي حاجة.. الناس هى اللي بتحتفل بعيد ميلادي، وشوفت حاجات معمولة عني على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منها إنستجرام .. حاجات ما شاء الله جميلة أوي، وأسعدتني كتير".

وأوضح: "دنيا وايمي هما اللي بيهتموا إنهم يحتفلوا بعيد ميلادي، ويجيبولي تورتة وخلاص".

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وأضاف، أنه ينتظر عرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" يوم 23 يناير الجاري، وأنه يعيش حالة من التركيز والدقة لتقديم هذا العرض المسرحي على أكمل وجه للجمهور العاشق للمسرح، لافتًا إلى أنه يجسد من خلاله شخصية تاجر طيور كان يعاني من الفقر، وبمرور الوقت أصبح من الأثرياء.

"الزهر لما يلعب" من المقرر أن يبدأ عرضها في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار تذاكرها بين 150و 500 جنيه.

المسرحية من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، وبطولة كل من سمير غانم، شيرين، إيمي طلعت زكريا، رضا حامد.