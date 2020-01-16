هذه رسالة حمدي الميرغني لسمير غانم في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يوجه بها رسالة للفنان سمير غانم.
وكتب حمدي: "كل سنة وحضرتك أستاذ الكوميديا في الدنيا كلها، كل سنة وحضرتك أطيب فنان في الدنيا كلها".
وتابع: "كل سنه وحضرتك حبيبي وأستاذي وأبويا، بحبك قووووووووووي ربنا يديك الصحه ويخليك لأسرتك الكريمة ولينا وللجمهورك في الدنيا كلها".
ويحتفل الفنان سمير غانم اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الثالث والثمانين، إذ ولد في 15 يناير 1937.
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