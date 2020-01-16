انضمام أسماء جلال لأسرة فيلم الحارث

انضمت الفنانة الشابة أسماء جلال لأسرة فيلم الحارث، حيث تعاقدت مع شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي لتنضم للفيلم بجانب كل من أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس.
وبحسب ما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج في شركة سكوب، إن الفيلم سيكونمن إخراج محمد نادر في أول أعماله الروائية الطويلة، وإن الفيلم ينتمي لنوع الإثارة والتشويق وسوف يتم الاستعانة بخبرات من هوليوود.
يشار إن محمد نصار قد أوضح إن فيلم الحارث هو أحدإنتاجات الشركة ضمن خطة إنتاجية متنوعة خلال هذا العام سوف يتم الكشف عنها تباعًا.
الجدير بالذكر إن أسماء جلال تشارك في بطولة الجزئي الرابع والخامس من مسلسل حكايات بنات كما يعرض لها حاليًا مسلسل بخط الايد، مسلسل بخط الأيد من بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، محمد حاتم وغيرهم العديد من النجوم.
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