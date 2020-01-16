مروه توجه رسالة لجمهورها عبر "إنستجرام"

وجهت الفنانة مروة رسالة إيجابية لجمهورها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وقد ذكرت في منشورها " متزعلش نفسك وتحزنها متزعلش لما الدنيا تزيد في قساوتها، بأرادتك تقدر تغلبها وترجع تاني ضحكتها، ومتزعلش لما الوحدة تفرض سيطرتها على حياتك وكل جوانبها دي عرفتك مين اللي بيحبك ."

أضافت مروة في رسالتها قائلة " ماتزعلش ولا تضايق روحك لما تنجرح من حبيب روحك، تزعل

ليه وتضايق ؟ على واحد باع ايامك ونسي ودك وحنانك، متزعلش وتكتم جواك دا الزعل بيجيب أتعاب، ويمكن يخسرك كمان احباب، ولا تنكش للزعل عنوان لتكون الخصومات حياة. "

كما ذكرت أضرار كبت الحزن وضرورة التعبير عن ضغوطات الحياة قائلة " قوم خرج كل اللي جواك عبر عن زعلك عن اهاتك عن اوجاعك

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عن احزانك، الللي مشي خسرك واللي معاك كسبك، واللي زعلك عرفته وهي دي الحياة."

تفاعل الكثير مع رسالة مروى وأيدوا وجه نظرها في عدم الاستسلام للحزن.

الجدير بالذكر إن مروى شاركت في عدد من الأعمال الفنية المصرية مثل مشاركتها في مسلسل " دكتور أمراض نسا " والذي عرض في رمضان 2014، كذلك شاركت في فيلم " اللي اختشوا ماتوا " والذي عرض عام 2016، الفيلم من بطولة غادة عبد الرازق، عبير صبري، سلوى خطاب وغيرهم الكثير من نجوم الفن وهو من إخراج إسماعيل فاروق.