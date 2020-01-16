توفد عدد كبير من نجوم الفن في حفل إعادة افتتاح إحدى المنصات الإلكترونية، والمقام في مدينة دبي، بدولة الإمارات المتحدة. Advertisements وكان من أبرز النجوم الحاضرين: الفنانة رانيا يوسف، الفنانة منة شلبي، المنتج محمد حفظي، الفنان أحمد داود، المخرج هادي الباجوري، وزوجته الفنانة ياسمين الرئيس، المخرج طارق العريان، الفنان عمرو يوسف، الفنان تامر حبيب، والفنانة أمنية خليل، الفنان آسر ياسين، والفنان أحمد مالك، الفنان محمد فراج، والفنانة غادة عادل، الفنانة سيرين عبد النور، الفنانة صبا مبارك، المنتج طارق الجنياني، الإعلامية ريا أبي راشد. @mennagram A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on Jan 15, 2020 at 9:02am PST يذكر أن شبكة قنوات ام بي سي، قامت بإعادة إطلاق إحدى منصاتها، التي تتيح عرض أحدث الإنتاجات الفنية عبر شبكة الإنترنت، لتواكب التطورات التي شهدتها المنصات الفنية خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور .. توافد نجوم الفن في حفل انطلاق إحدى المنصات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.