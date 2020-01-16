ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​محمد حماقي​ عن ترحيبه بفكرة مشاركة الفنانة المغربية ​سلمى رشيد​ في عمل غنائي جديد على شكل ديو، وذلك بعدما كشفت الأخيرة في وقت سابق عن رغبتها في التعامل معه، وذلك خلال حلولها ضيفة ببرنامج معكم منى الشاذلي، وصرّحت أنها تعتبر الفنان محمد حماقي من بين الفنانين المصريين الذين تطمح للتعامل معهم في إنتاجاتها الفنية لتعيد بذلك تجربة ملامسة الجمهور المصري بعد عملها “إحساس”.

وأكد حماقي :"أنه يتشرف بالغناء مع سلمى رشيد كما أنه معجب بصوتها وطربها، خصوصا بعدما أدت أغنيته الشهيرة "ما بلاش" بإحساسها المرهف".

كلام حماقي جاء في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء، على خلفية تكريمه بمهرجان كازا آرت بالمغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما سيجمع محمد حماقي وسلمى رشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.