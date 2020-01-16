حكم نافذ بسجن مغني راب شهير -بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت الغرفة الاستئنافية بسلا في المغرب اليوم الأربعاء في 15 يناير/كانون الثاني قرارها بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق مغني الراب المغربي ​محمد منير​ المعروف بـ​سيمو الكناوي​، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بسلا قد قضت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإدانة الكناوي بالسجن النافذ لسنة واحدة.، على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قام فيه بـ سب وشتم في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة.

وكانت مصادر أمنية في وقت سابق أكدت أن عملية الاعتقال، لا علاقة لها بأغنية عاش الشعب، بل ببث مباشر كان قد نشره المعني بالأمر على حسابه الشخصي على الإنترنت.

وكان مغني الراب سيمو الكناوي عمد إلى كيل مجموعة من الاتهامات لرجال الشرطة وباقي الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تهديد رجال الأمن، وفق ما ذكرته هذه المصادر.

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