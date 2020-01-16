مودل روز تحدث صدمة برقصها بملابس كاشفة ولاصقة… هل بالغت كثيراً؟

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 12:54 صباحاً - عادت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية والمعروفة باسم مودل روز لإحداث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو جديد نشرته عبر تطبيق “تيك توك”.

وظهرت في المقطع المصور وهي ترقص ولفتت الأنظار بارتدائها كنزة قصيرة كشفت جزءًا من بطنها مع سروال لاصق.



وتعرضت بسبب هذا للكثير من الانتقادات حيث أشار المتابعون إلى أنه كان بإمكانها الظهور بملابس أكثر احتشاماً معربين عن استهجانهم هذا الخيار.

كما رأى بعضهم أنها لا تتمتع بقوام جميل وأنها تتسم بالنحافة الزائدة. ويشار إلى أن روز أثارت الجدل في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً قصيراً وسروالاً لاصقاً يصل بطوله إلى مستوى الركبتين وحققت من خلالها أكثر من 101 ألف إعجاب.