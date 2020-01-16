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كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 12:54 صباحاً - نشرت الفنانة السورية دانة جبر، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صورة جديدة لها لفتت أنظار الكثير من المتابعين. وبدت فيها بإطلالة جريئة وحققت أكثر من 16 ألف إعجاب.
ورغم أن الممثلة الشابة منعت خاصية التعليقات، إلا أن بعض الحسابات الناشطة على التطبيق أعادت نشر عدد آخر من الصور المماثلة لها.
وأحدثت بهذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وأطلقت موجة واسعة من التعليقات التي تراوحت بين الإعجاب والانتقاد.
واللافت أن بعض هؤلاء أشاروا إلى أن دانة تبدو في هذه الصور الجريئة شبيهة باللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك.
وجاء في التعليقات: “ممثلة أو ماذا ؟” و”عم تصير شوي شوي متل ميريام كلينك” و”ما بتخجل وقت تتصور هيك عنجد عيب” و”خالاتها ماكانوا هيك شوّهت كلشي”.
كانت هذه تفاصيل خبر تشبيه دانة جبر بميريام كلينك بسبب جرأة صورها.. “ممثلة أو ماذا”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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