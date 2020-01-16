الجسمي ينعى السلطان قابوس بأغنية.. وراغب علامة يقدم العزاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السلطان قابوس بأغنية نفذها داخل منزله، ونشر الفيديو الخاص بها عبر حسابه على "أنستقرام".
وعلق الجسمي قائلاً: "رحمك الله قابوسنا.. الله يصبركم أهلنا وأحبابنا في عمان.. شعر: صالح البريكي.. ألحان: حسين الجسمي".
من جانبه، حرص الفنان اللبناني راغب علامة على تقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد داخل سفارة سلطنة عمان في بيروت.
ونشر علامة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر مقطع فيديو في أثناء وجوده بالسفارة وعلق: "أثناء تقديمنا واجب العزاء في سفارة سلطنة عمان بوفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، التعازي القلبية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله، ولسلطنة عُمان دولةً وشعباً لفقدان رجل المحبة والاعتدال، تغمده الله بواسع رحمته".
ورحل السلطان قابوس بن سعيد عن عالمنا في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وشهدت السلطنة في عهده نهضة شاملة في كل المجالات، وكان تولى مسؤولية الحكم في 23 يوليو/تموز 1970 وتميزت عمان طوال فترة حكمه بعلاقات طيبة مع كل دول العالم.
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