نجوم العرب يحتفلون بالانطلاقة الجديدة لـ"شاهد.نت" بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي على المشاركة في احتفالية إعادة إطلاق منصة "شاهد.نت" بشكلها الجديد، بدبي في الإمارات العربية المتحدة.

وننشرت الإعلامية المصرية إنجي علي عبر حسابها الخاص على موقع "أنستقرام" مجموعة من الصور والفيديوهات لأبرز حضور الحفل. حضر الحفل خالد النبوي، غادة عادل، سيرين عبدالنور، رانيا يوسف، منة شلبي، آسر ياسين، أمينة خليل، ياسمين رئيس، صبا مبارك، عمرو يوسف، أحمد داود، محمد فراج، طارق العريان، تامر حبيب، أحمد مالك. Advertisements



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