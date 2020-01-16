ناصيف زيتون يستعد لحفل غنائي في عيد الحب

يستعد الفنان ناصيف زيتون لحفل غنائي في عيد الحب في 14 فبراير في في أكبر الفنادق في العاصمة عمان، وسيقدم فيه باقة من أجمل أغانيه والتي يحبها الجمهور ويتفاعل معها . والجدير بالذكر أن الفنان ناصيف أحيا حفلا غنائيا بليلة رأس السنة، في أحد الفنادق الكبرى بدبي وقدم خلال حفلاته باقة من أجمل أغانيه.

من جهة أخرى، يحضر ناصيف لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية "سينجل"من ألحان التركي، وتوزيع ناصر الأسعد، والأغنية ستكون ذات طابع مختلف تتناسب مع تطورالموسيقي فى لبنان. والجدير بالذكر الفنان ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى فى عام 2009، وقدم الكثير من الأغانى الجبلية والمواويل التي غناها وديع الصافى.

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