شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. إحياء ذكرى فريد الأطرش وتكريم اسم الشاعر عبد العزيز سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، وذلك فى السابعة من مساء يوم الأحد ١٩ يناير الجارى، بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" بمصر الجديدة .

وتكرم الجمعية خلال الاحتفال اسم الشاعر الراحل "عبد العزيز سلام" الذى تغنى بأعماله الشعرية كبار نجوم الطرب، ولحن الموسيقار فريد الأطرش مجموعة كبيرة من كلماته وتغنى بها، بحضور المستشار أحمد عبد العزيز سلام، الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من أهل الفن وعشاق صوت الموسيقار فريد الأطرش .

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يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم وثائقى عن مشوار حياة الموسيقار فريد الأطرش يحمل عنوان"حكاية العمر كله"، يليه فقرات موسيقية لعازف الجيتار الفنان "إلهامى خورشد"، وعازف الأوكورديون الملحن "فاروق سلامة".

عقب ذلك باقة متنوعة من الفقرات الغنائية للفنانين " خليل أبو زيد، محمد وحيد، إبراهيم راشد، محمد سرار، زينب المصري، منى إبراهيم، هالة فتحي" بمصاحبة عازف الأورج الفنان جمال ذكي، ويلقى كوكبة من الشعراء أحدث قصائدهم، منهم الشاعر" محمد عبد العزيز، حسين بسيوني، صابر كمال" .