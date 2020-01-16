أول ظهور لانتصار بالحجاب.. هل تعتزل الفن؟

شاركت الفنانة انتصار جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها داخل أحد المتاجر بالمملكة العربية السعودية التي توجد بها حالياً لعرض مسرحيتها الجديدة «عويس ذا فويس».

وظهرت انتصار بالصور وهي ترتدي جلباباً أسود وحجاباً باللون نفسه، وقد التُقطت لها هذه الصورة بعد أن قامت بأداء العمرة، خلال الأيام الماضية، انهالت الكثير من التعليقات على انتصار من محبيها ومتابعيها بعد أن شاهدوها بهذه الإطلالة، وأشادوا بظهورها المميز. في ما تساءل البعض إن كانت سترتديه بالفعل وتعتزل الفن، لكن مصادر مقربة منها نفت الأمر مؤكدة أن هذا الأمر غير حقيقي.

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وتشارك انتصار في بطولة المسرحية الجديدة بجانب مجموعة من نجوم الفن من بينهم أحمد سلامة وشمس ورضا إدريس وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف وإخراج خالد الإتربي، كما عرضت انتصار مؤخراً مسرحيتها الجديدة «ريا وسكينة تاني»، التي تظهر خلال أحداثها براءة ريا وسكينة من التهم التي نُسبت لهما.

يُشار إلى أن آخر أعمال انتصار السينمائية كان فيلم خيال مآتة الذي شاركت في بطولته مع الفنان أحمد حلمي وخالد الصاوي ولطفي لبيب ومنة شلبي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، ولكنهم لم يحققوا النجاح المتوقع له، وتعرض للكثير من الانتقادات، وجاء بالمركز الثالث بإيرادات اقتربت من 50 مليون جنيه بعد فيلمي الفيل الأزرق 2 وفيلم ولاد رزق 2.

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