شاهد.. رولا سعد بتغيير صادم في ملامحها من أحدث جلسة تصوير

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 11:55 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام”. وفاجأت رولا سعد جمهورها بالاختلاف الكبير الذي حدث في ملامح وجهها. ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي اجراء رولا سعد لعدة عمليات جراحية تجميلية غيرت ملامحها الطبيعية. Advertisements

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