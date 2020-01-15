صابرين لمنتقدي خلعها الحجاب: ملكوش دعوة بعلاقتي بربي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية صابرين ضجة واسعة مؤخرا، بعد أن نشرت صور لها ظهرت فيها بعد أن تخلت عن الحجاب بشكل نهائي وظهرت بالشعر الأشقر، مما عرضها لحملة هجوم شديدة.

صابرين وجهت رسالة لمنتقدي خلعها للحجاب، خلال حلولها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، بقولها: “انتوا معرفتوش صابرين من الحجاب أنتوا عرفتوا صابرين الفنانة، فانتوا ليكوا في صابرين الفنانة فنها”.

الفنانة المصرية أضافت: “مثلا انتوا ملكوش دعوة أنا بعمل ايه مع جوزي، ولله المثل الأعلى ملكوش علاقة بعلاقتي بربي لأن دي علاقة أشد خصوصية من علاقتي بجوزي”.

صابرين وجهت الشكر لزملائها الذين ساندوها في هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها بعد هذه الأزمة عرفت أن الفنانين يظهرون وقت الأزمة، مهما باعد بينهم الزمن، وأنها تلقت دعما كبيرا من أصدقائها ومن آخرين لا تعرفهم، مشيرة إلى أنه وقت الأزمات يتضح أن الفنانين أسرة واحدة.

وكانت صابرين قد قالت في تعليقها على خلعها للحجاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: “أنا من زمان وأنا قالعة الحجاب.. أنا كنت دائما بقول إني محتشمة.. أنا من يوم ما لبست الباروكة وأنا قلعت الحجاب.. عملت خطوة بسيطة يمكن تقبل .. يمكن تكون حاجة كويسة”.

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وأضافت: “أنا عمر ما حد أتكلم عني نص كلمة، إلا أما لبست الباروكة إيه ذنب أولادي يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق؟”.

وتابعت باكية: “ربنا يكرمني وأبقى على قد مستوى الحجاب وأنا من غيره وعمومًا أنا قلعت التربونة مش الحجاب، وفيه فرق بينهما، وتعبت نفسيًا بسبب كلام الناس، ولما بعمل عمل يسيبوا العمل والدور، ويتكلموا عن الباروكة بتاعتي، أنا كنت مقسومة نصين، وفي حالة تناقض، وكنت بتشتم من الناس بالرغم إني طول عمري بعمل أدوار محترمة، وربيت أولادي تربية محترمة”.

واستطردت: “إيه ذنب ولادي إنهم يتشتموا من الناس على السوشيال ميديا، وكان فيه حرب عليا، ومحدش هيحاسبني إلا اللي خلقني، والله ما لونت شعري، وهو هو لما كنت عاملة التربونة، وطوال الفترة اللي فاتت كنت تعبانة نفسيًا جدًا، وبعمل الأدوار وأنا مربوطة، سيبوني أتصالح مع نفسي، وخلعت التربونة عشان نفسي مش عشان الشغل”.

واختمت كلامها قائلة: “لازم أقول للناس الدين أخلاق ومعاملة وكلمة حق حلوة وابتسامة في وجه أخيك، بيشتموني دي حاجة بيني وبين ربنا ولما أنزل القبر لوحدي محدش هيحاسبني غير اللي خلقني وربنا اللي هيحاسبني وليه محسسني إن ربنا هيمسكنا عشان حتة طرحة ده ربنا رحمن رحيم”.