في ذكرى إحسان عبدالقدوس.. مصطفى شعبان بطل "حتى لا يطير الدخان"

وقعت اليوم الدار المصرية اللبنانية وشركة العدل جروب المصرية عقد ترخيص تحويل قصة "حتى لا يطير الدخان" للكاتب إحسان عبدالقدوس لمسلسل تلفزيوني يعرض خلال شهر رمضان المقبل بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وكان الفنان عادل إمام جسد الشخصية نفسه في فيلم سينمائي قدمه خلال الثمانينيات، تحت الاسم نفسه.



وقع العقد الناشر محمد رشاد مع أحمد جمال العدل، في حضور أحمد عبدالقدوس نجل الكاتب الراحل.

ويأتي تحويل الرواية لمسلسل تلفزيوني تزامنا مع ذكرى مرور 30 عاما على وفاة عبدالقدوس، ومئة عام على ميلاده، ومواكبا لظهور الكتاب الـ29 الذي تقوم الدار المصرية بإعادة إصداره للكاتب الراحل.

وكانت الدار باعت قبل 4 سنوات رواية "لا تطفئ الشمس" وتحولت لمسلسل تلفزيوني لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا رغم أن الرواية نفسها قدمت في مسلسل منتصف الستينيات.

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ويعد إحسان عبدالقدوس أحد أبرز الروائيين المصريين وأكثرهم شعبية، وهو ابن الممثل محمد عبدالقدوس والممثلة فاطمة اليوسف إحدى رائدات فن التمثيل في مصر قبل أن تعتزل وتتفرغ للصحافة عبر تأسيسها مجلة تحمل اسمها، ثم مجلة "صباح الخير" التي أحدثت انقلابا في الصحافة العربية من خلال رهانها على الأسماء الشابة والرسامين المبدعين.

درس إحسان في كلية الحقوق عام 1942، ولم يستمر عمله بالمحاماة طويلا، حيث قرر العمل بالصحافة مع والدته، وتولى رئاسة تحرير مجلة "روز اليوسف"، وكان عمره وقتها 26 عاما.

تولى رئاسة تحرير جريدة "أخبار اليوم" من عام 1966 إلى عام 1968، ومن ثم عين في منصب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب رئيس التحرير في الفترة بين 1971 إلى 1974، واختتم حياته كاتبا للمقال السياسي بصحيفة "الأهرام".

وخلال مسيرته الصحفية الطويلة تعرض للسجن بسبب بعض مقالاته، وأشهرها مقاله حول قضية الأسلحة الفاسدة التي نبهت الرأي العام إلى خطورة الوضع قبل حرب فلسطين 1948، تم سجنه خلال حكم جمال عبدالناصر الذي كان صديقا له بسبب إشارته المبكرة لمخاطر الحكم اعتمادا على أجهزة الأمن السياسي.

وكتب أكثر من 500 رواية وقصة، قدمت السينما المصرية عددا كبيرا منها، حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية، وترجمت بعض رواياته إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.