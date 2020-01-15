سيف علي جان يشبه بطلة فليمه الجديد بشاروخان

أعرب النجم الهندي سيف علي خان عن سعادته بالعمل مع عاليا فرناتروالا في فيلمهما المنتظر "جواني جاني مان"، مشيراً إلى أنَّه مَن اكتشفها.



وعلَّق خان في حديثٍ مع "العين الإخبارية" على أداء فرناتروالا قائلاً: "تلك الفتاة تتمتع بطاقة جبّارة لم أجدها طوال مشواري الفني سوى مع ملك بوليوود شاروخان أثناء عملنا معاً في فيلم (كال هو نا هو)، بشكل ما شعرت أن طاقة شاروخان مشابهة تماماً لطاقة عاليا".

وأضاف: "هناك مشهد في الفيلم مدته 6 دقائق، وكانت توقعاتي لهذا المشهد تحديداً أن يكون الأصعب، لكن عاليا أبهرتني وتمَّ تصويره من المرة الأولى دون إعادة ولو لمرة واحدة".

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وعن شعوره وهو مكتشف عاليا فرناتروالا، قال خان: "هي ابنة النجمة الكبيرة بوجا بيدي وعلمت من والدتها أنها تحب الفن كثيراً، لذا اقترحت عليها إجراء اختبار تمثيل لعاليا، وحقيقة وجدت موهبة وحضوراً وأداءً قوياً، لا يمكن أن تكون تلك هي المرة الأولى التي تقف فيها أمام كاميرا، لكنها الحقيقة".

فيلم "جواني جاني مان" درامي اجتماعي ويقدِّم سيف علي خان دور والد بالتبني عمره 40 عاماً لمراهقة تمر بالعديد من الأحداث، في إطار درامي مشوّق.

العمل من إخراج نيتين كاكار ومن المفترض طرحه في دور العرض 31 يناير/كانون الثاني.

وكان آخر ظهور لخان في الفيلم التاريخي "تانهاجي" الذي يعرض حالياً في دور العرض، ويشاركه بطولته الثنائي كاجول وأجاي ديفجن.