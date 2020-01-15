أصالة وطارق العريان في دبي.. وطليقته الأولى إنجي علي تثير الجدل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواجد الفنانة السورية أصالة مع طليقها المخرج طارق العريان لأول مرة في دبي، منذ إعلان انفصالهما رسميا بعد شهور عدة من التكتم والإنكار، كسرتها أصالة بمنشور عبر إنستغرام أكدت من خلاله انفصالها عن زوجها.

وجاء وجود أصالة في دبي استعدادا لإحياء حفل غنائي ضخم في القرية العالمية، يوم الجمعة الموافق 17 من يناير الجاري، في حين يشارك المخرج طارق العريان في احتفالية خاصة بموقع "شاهد. نت" بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري.

على الجانب الآخر، أثار فيديو نشرته الإعلامية إنجي علي لطليقها طارق العريان، جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث توقع الجمهور عودة الثنائي مرة أخرى خاصة وأن تصرف إنجي بنشر فيديو لزوجها السابق غير معتاد منذ طلاقهما.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو مطالبين طارق بالعودة لأصالة مرة أخرى، وجاءت التعليقات "الصلح خير.. ارجعوا القاهرة معا عشان أولادكم.. إنجي شكلها السبب في طلاق أصالة وطارق".

يذكر أن المخرج المصري طارق العريان سبق ونشر صورة تجمعه بأولاده من الفنانة السورية أصالة "آدم وعلي" لأول مرة، منذ إعلان طلاقهما رسميا.

وعبر عدد من المتابعين عن حزنهم فور نشر الصورة بسبب عدم وجود أصالة ضمن العائلة، مطالبينه بلم الشمل مرة أخرى.

Advertisements

وجاءت التعليقات :"الصورة ناقصة أصالة.. مكان أصالة فاضي إرجع يا طارق ولم شمل عائلتك عشان الأولاد... رجع أصالة عشان الصورة تطلع حلوة.. ولا تسوى بدون ماماتهم".

ورفض المخرج طارق العريان، التعليق على أسباب الانفصال عن زوجته الفنانة أصالة، واصفا الخوض في التفاصيل بأنه تدخل في الشؤون العائلية الخاصة، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وذكر العريان في تصريحات صحفية أنه لن يتحدث عن أصالة، قائلا: "أصالة ستظل والدة أولادي، وبيني وبينها عشرة وعلاقة حب لأكثر من 14 عاما، وأكن لأصالة كل الحب وحياتي الشخصية ملك لي لا أقبل لأحد التدخل فيها كما أنني لا أتدخل في حياة الآخرين".

وأضاف العريان بأن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ، ولا يجوز الحديث عنها؛ لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة تحكى على ألسن الناس، أو مجرد حكاية للتسلية- بحسب تعبيره.

كما وصف العريان بعض ما ينشر في الصحف والمواقع عن انفصالهما بأنه "مفبرك، ومحور، كالأفلام التركية والهندية"، مختتما: "أطالب كل الصحفيين والمهتمين بالشأن الفني أن يتناولوا حياتي الفنية فقط ويتحدثوا عن أعمالي فقط، ولن أتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى، وأطالب المهتمين بالدعاء لي ولأصالة بالتوفيق".