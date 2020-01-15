سارة نخلة عن فادي الهاشم: قاتل مجرم.. وهذا ما قالته عن نانسي عجرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت الفنانة السورية سارة نخلة الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم بالمجرم والقاتل بعد أن وجهت النيابة العامة ادعاء على الهاشم بجرم "القتل العمد"، إثر حادث إطلاقه النار على الشاب السوري محمد الموسى في منزلهما قبل 10 أيام تقريبًا.

ودافعت الفنانة السورية عن مواطنها قائلة: "يا رب بس تكونوا مبسوطين دلوقتي... من أول يوم قولت إن الولد الي اتقتل دا مش مقتول في الڤيلا أصلا ... الولد اتقتل برا الفيلا لأسباب ماتت معه ويا ريت نعرفها والفيديو التمثيلي دا إخراج وإنتاج القاتل وتمثيل الولد الصحفي القريب للعيلة الي اسمه ايلي بسبب الشبه الكبير بينه وبين المغدور".

وتابعت سارة: "أه أنا بدافع عن ابن سوريا المغدور المظلوم و قولت كدا من أول يوم والدنيا قامت ما قعدت بقولكو مش هو الي في الفيديو أصلا ... زوج نانوسة مجرم قاتل وهي عارفة كويس أوي وكنت بكتبلها كومنتس على انستجرام وتمسحها".

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كما نشرت سارة مع تعليقها التطور الذي طرأ في القضية بعد الادعاء بحق فادي الهاشم بجناية القتل العمد وفقا للمادة 547 معطوفة على مادة 229 في قانون العقوبات اللبناني، بعدما قتل الموسى الذي اتهمته أسرة نانسي بأنه كان يسرق منزلها، وتم قتله برصاصات مسدس زوجها، دفاعا عن النفس، إلا أن الأحداث تحمل الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد إطلاق 17 رصاصة على القتيل، ووجود رصاصات من الخلف وفقا لتقرير الطب الشرعي، واتهام أسرة القتيل لزوج نانسي بقتل الشاب عمدا وذكرهم بأنه لم يكن لصا، وإنما كان يعمل في فيلا نانسي منذ شهور.

كما وصف والد الشاب محمد الموسى، تقرير الطب الشرعي الصادر بشأن نجله بأنه مقتضب وغير كاف، ولم يتضمن شرحا للطلقات النافذة والطلقات المستقرة في جسد نجله.

يذكر أن سارة نخلة تزوجت من الفنان أحمد عبد الله محمود نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، وشهدت ساحات المحاكم خلافات وقضايا كثيرة بينهما، وسط تصاعد التصريحات من كل منهما ضد الآخر، إلى أن تم الانفصال بينهما.