شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نانسى عجرم وعائلتها.. قتلة أم ضحية؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو عن قضية مقتل شاب سوري في فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم، لاسيما أن هناك تطورات جديدة تظهر يوميًا فى هذه القضية، جعلت الجمهور والمتابعين فى شتى أنحاء الوطن العربى فى حيرة حول حقيقة الأمر، حيث تخرج كل يوم أقاويل ومعلومات جديدة حول القضية، التي أصبحت مثل الكابوس على نانسي عجرم وزوجها وعائلتهما.

وأصبح على المتابعين للقضية جيدًا الانتظار حتى يصدر القضاء اللبنانى الحكم النهائى فيها، بعد الانتهاء من التحقيقات، خاصة بعد ظهور ما بين مؤيد وداعم لنانسى عجرم وزوجها، وما هو ضدهم ويعتبرهم مذنبين، وإلى كل المهتمين بهذه القضية، يلخصها ”الخليج 365” فى 12 نقطة كالتالى.

- في ليلة كغيرها من الليالي والناس نيام تفاجأ الدكتور فادي الهاشم بشخص مثلم داخل فيلته

- استوعب زوج نانسي عجرم أنه أمام لص فحاول التفاوض معه في سبيل ضمان أمن أسرته

- في لحظات متسارعة وصل التفاوض لباب مسدود ليرفع السارق مسدسًا في وجه زوج نانسي

- لم يتمالك أبو البنات أعصابه ليفرغ مسدسه glock 17 كامل طلقاته في جسد السارق

- في الساعات الأولى من الصباح تتكشف القصة بمقتل لص سوري حاول سرقة فيلا نانسي علي يد زوجها

- تتداول الصحافة اللبنانية فيديو اقتحام اللص للفيلا بتعليق صوتي من زوج نانسي يكشف كواليس الاقتحام

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- الصحافة السورية تتهم زوج نانسي بالقتل العمد وأن السارق كان يعمل جنايني لديهما

- يخلي سبيل الدكتور فادي الهاشم وسط احتقان كبير لدى أهل الضحية والنجمة تعزي والدة القتيل

- تقني يؤكد حقيقة فيديو الاقتحام بعد اتهامات بتزييف عملية اقتحام السارق

- زوجة السارق تعاتب نانسي عجرم وتتساءل ماذا كان سينقص من أموال النجمة حال سرقها زوجي

- غضب كبير يجتاح نجوم سوريا بسبب ذكر جنسية السارق إعلاميًا والطب الشرعي السوري يفحص الجثة

- تهديدات من سوريا تلاحق نانسي عجرم وتتوعدها بالقتل، وبشكل مفاجئ توجه النيابة تهمة القتل العمد لزوج نانسي