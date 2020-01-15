شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يعود لعرض " 3 أيام فى الساحل" بالقاهرة.. تعرف على موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صناع مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي، عن أيام عرضها بالقاهرة مرة أخرى، حيث تقرر عرض المسرحية يومين هذا الشهر وهم 17 و18 يناير أى الجمعة والسبت المقبلين، على مسرح "كايرو شو" بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد انتهاء آخر عروض 2019 فى موسم الرياض.

مسرحية "3 أيام فى الساحل" بطولة النجم محمد هنيدي وإخراج مجدي الهوارى، وتأليف حاتم حسين، ويشارك فى بطولته كل من فنانى الكوميديا بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسي.

وعرض هنيدي مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضي فى المملكة العربية السعودية بجدة، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك، وعرض أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

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وكان قد انطلق فى بداية يناير 2020، الموسم الثانى من برنامج "الحصن وقلعة تاكيشيب" فى نسخته السعودية، بمشاركة نجوم الكوميديا العربية، محمد هنيدى وفهد الحيان وحسن البلام، وفقا لصحيفة "الرؤية"، ويشارك فى البرنامج فى نسخته الثانية، عددا كبيرا من المشاركين من جميع الدول العربية والذين يتنافسون للفوز بجوائز ضخمة.

وكشف هنيدي مؤخراً عن آخر أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيقدم فيلمًا روائيًا وليس "كارتون"، ولكن بطل الفيلم لظروف ما سيتحول لشخصية صغيرة، مردفاً:"بقالنا 3 سنين بنشتغل عليه، وحالياً فى التحضير، وقريب هيعجبكم".

وعن فيلم الفارس والأميرة، قال: "من أكثر ما أعجبنى أن صناع الفيلم لم يتركوه واشتغلوا عليه، وفجأة ظهر للنور، وقيل أن رد الفعل شىء عظيم، وأنا مشتاق إنى أشوفه".