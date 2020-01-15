شكرا لقرائتكم خبر عن أمام دينا الشربينى.. مفاوضات مع أحمد السعدنى للانضمام إلى "لعبة النسيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى فى مفاوضات جادة مع النجم أحمد السعدنى، ليشارك فى بطولة العمل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج هانى خليفة، وتأليف تامر حبيب، ومن المقرر أن يبدى السعدنى موافقته من عدمها خلال الأيام المقبل عقب قراءته للسيناريو، وفى حالة موافقة السعدنى على المشاركة فى بطولة المسلسل سيعد التعاون الثانى على التوالى الذى يجمعه بدينا الشربينى، بعدما قدما سوياً العام الماضى مسلسل " زى الشمس" .

وترغب الشركة المنتجة فى إنهاء باقى التعاقدات مع الممثلين، للبدء فى تصوير المسلسل فورا، حيث تم التعاقد مع هنا شيحة، ومن المتوقع أن ينطلق تصوير المسلسل فى شهر فبراير على أقصى تقدير حسبما أكد مصدر مقرب من المسلسل لـ ”الخليج 365” .

وعرض لأحمد السعدنى مؤخرا مسلسل شبر ميه" وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وشارك في بطولته نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سيلميديا مها سليم وسينرجى".

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وفى سياق آخر، تصور حالياً الفنانة دينا الشربينى دورها فى فيلم "يوم 13" ويعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم ضيوف شرف.

يشار إلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولة العمل كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم.