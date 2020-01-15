نبيل الحلفاوي: هذه أسباب خماسية الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلق بها على فوز الأهلى على طنطا بخماسية نظيفة.
وكتب الحلفاوي: "كانت المباراة صعبة لتكتل طنطا دفاعيا حتى بعد الهدف الأول، وبعد الثاني فتحوا إلى حد ما فاستقبلوا الثالث، فحدث الانهيار الذي أدى للرابع والخامس".
وتابع الحلفاوي: "أهم المكاسب: تعميد كهربا رسميا(سجل 3 أهداف في الوقت الذي لعبه.. ألغي منها هدف للمسة يد أجايي) وترسيخ الثقة لدى مروان. وتأكيد أهمية الشيخ".
وفاز الأهلي على طنطا بخماسية، سجل للأهلي حسين الشحات وكهربا ومروان محسن (هدفان) وأحمد الشيخ.
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