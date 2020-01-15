بصورة من طفولته.. رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة مع والدته من طفولته، احتفالا بعيد ميلادها. وكتب رامي: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أمي يا حبيبتي". وطرح صبري مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "فارق معاك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، إذ يضم 12 أغنية أبرزها "أنا بابا"، "بتهتمي"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، وغيرها.

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