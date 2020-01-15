محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
منذ أن قدم الفنان أحمد عيد مسلسل "أستاذ ورئيس قسم مع الزعيم عادل إمام، عام 2015، لم يطل على الشاشة الصغيرة، لذا تواصلنا معه للوقوف على تفاصيل الأمر.
فقال في تصريح لـ"الخليج 365": "لم يعرض علي أعمال درامية منذ أن شاركت في مسلسل الفنان عادل إمام، ولا أعلم السبب".
وأضاف: "لكن هناك عملين فنيين إحداهما درامي وآخر سينما، ولكن لا أستطيع البوح بالتفاصيل، لأنني لم أتعاقد بشكل رسمي حتى هذه اللحظة".
وأكد عيد أن لديه فيلم ما زال في الرقابة منذ عام تقريبا، ولم ير النور، مضيفا: "يبدو إن مصيره مجهول". وعن إمكانية محاولة صناع العمل للإنقاذ الفيلم وعرضه، قال: "أدي الله وأدي حكمته".
يذكر أن آخر أعمال أحمد عيد فيلم خلاويص في عام 2018، مع الفنانة آيتن عامر، تأليف لؤي السيد، وإخراج خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد: "لدي فيلم مصيره مجهول في الرقابة.. ولم يعرض علي أي مسلسل منذ 2015" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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