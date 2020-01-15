محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت أمنية عبد المنعم، زوجة الفنان محمود العسيلي، متابعيها صورة لهما في شهر العسل الذي يقضيانه حاليًا بجزر المالديف.
وعلقت "أمنية"، على الصورة التي ظهر بها العيسلي بتعبيرات وجه غريبة، لتتساءل: مش عارفة ماله؟، ليرد أحد متابعيها قائلًا: " عشان معكيش واسطة"، في إشارة واضحة منه لأزمة العسيلي الآخيرة.
واحتفل العسيلي بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، الجمعة الماضية، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.
ومن ناحية آخرى، طرح المطرب محمود العسيلي كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، الأربعاء الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة العسيلي تنشر صورة من شهر العسل: مش عارفة ماله؟ والجمهور: معكيش واسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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