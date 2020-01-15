لطيفة عن الشاعر عبدالوهاب محمد: "كنت سندي.. وستظل قدوتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة لطيفة، إن الشاعر عبدالوهاب محمد، كان سندها وأستاذها، ومن احتضنها بعد مجيئها إلى مصر، وذلك في رسالتها لإحياء ذكرى رحيل الشاعر الكبير التي تتزامن اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير.
ونشرت لطيفة، صورة نادرة تجمعها به عبر حسابها على"إنستجرام"، وكتبت: "أنت كنت أستاذي وسندي ، وكنت وستظل قدوتي والقيمة الأدبية والفنية التي احتضنتني منذ مجيئي إلى مصر.. الغائب الحاضر..أنت لم تمت بالنسبة لي".
وأضافت: "سأظل دائمًا لطيفة التي طالما ساندتها وآمنت بها ونجحت بأحاسيسك.. ذكرى الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد".
يذكر أن، الشاعر الكبير عبدالوهاب محمد رحل عن عالمنا في 15 يناير 1966.
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